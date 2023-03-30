Şanlıurfa'da feci kaza! Kamyonet sürücüsü ve yanındaki öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da bir kamyon ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun Organize Sanayi Bölgesi çıkışında yaşanan kazada iddiaya göre, Hakan A.'nın kullandığı kamyon, İlhan Yetim yönetimindeki otomobil ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı.

KAMYONETİN İÇİNDEKİLER HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü İlhan Yetim ve aynı araçta bulunan Abdullah Karataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.