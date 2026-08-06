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Balkondan düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Balkondan düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde evlerinin balkonunda dengesini kaybederek aşağı düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde evlerinin balkonunda dengesini kaybederek aşağı düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Deniz Karaçizmeli, iddiaya göre evlerinin balkonundan dışarıyı izlerken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybedip balkondan aşağı düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaçizmeli, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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