Şanlıurfa'da Epilepsi Nöbeti Geçiren Kişi 4'üncü Kattan Düştü

Şanlıurfa'da Epilepsi Nöbeti Geçiren Kişi 4'üncü Kattan Düştü
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren 40 yaşındaki bir adam, 4'üncü kattan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıya müdahale etti.

Şanlıurfa'da epilepsi nöbeti geçirip 4'üncü kattan zemine çakılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 4'üncü katta epilepsi nöbeti geçiren 40 yaşındaki Ahmet A. dengesini kaybederek aşağı düştü. En alt kattaki demir sacın üzerine düşen şahıs daha sonra toprak zemine çakıldı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti

Yaşanan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından bahçeden sedye ile çıkartılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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