Şanlıurfa'da Elektrik Trafosunu Onaran Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Elektrik Trafosunu Onaran Kişi Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik trafosunu onarmak isteyen 43 yaşındaki Orhan Uçar, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da elektrik trafosunu onarmak isterken akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Koçak Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, trafodaki arızayı onarmak isteyen 43 yaşındaki Orhan Uçar, elektrik akımına kapıldı. Çevredekiler tarafında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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