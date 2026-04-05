Şanlıurfa'da dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı