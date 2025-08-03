Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da iletişim yoluyla 21 kişiyi 8 milyon 280 bin lira dolandıran şahıslara yönelik düzenlenen "Atıcı Evi" operasyonunda 5 zanlı suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp iletişim yoluyla dolandırıcılık gerçekleştiren şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkez ve Akçakale ilçesinde düzenlenen "Atıcı Evi" operasyonunda 5 zanlı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, 13 adet cep telefonu, 18 adet sim kart, 5 adet sim kart bloğu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet bellek kartı, 4 adet belge 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

21 kişiyi dolandırdılar

Ele geçirilen suç unsurlarının incelenmesi neticesinde şüphelilerin Antalya, Aydın, Bartın, Bolu, Çanakkale, Kırıkkale, Manisa, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa'da 21 kişiyi toplam 8 milyon 280 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA