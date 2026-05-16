Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

