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Suruç'ta Otomobil Devrildi: Aynı Aileden 9 Yaralı

Suruç'ta Otomobil Devrildi: Aynı Aileden 9 Yaralı
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep D-400 karayolunun Suruç ilçesi mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan Y.K. yönetimindeki 63 ANF 855 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Y.K. ile araçta bulunan A.F., F.K., M.K., K.K., H.K., H.K., E.K. ve İ.H.K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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