Haberler

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gram altın çakıldı

Yatırımcılar şokta! Altın resmen çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte ifşa edilen o markalar
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi

Şara'yı hiç böyle görmediniz! Bakanıyla birlikte soluğu orada aldı
İntihara kalkışan şahsı son anda kurtardı

Yürekleri ağza getiren anlar! Son anda böyle kurtarıldı
Bursa'da 20 milyon TL'lik dehşet; ortağını vurduğu silahla yaşamına son verdi

Ortağını vurup kendi kafasına sıktı! Sebep ise çok bilindik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık

İmza atması beklenirken açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
Inter, Cristian Chivu ile yola devam dedi

İmzayı attı!