Şanlıurfa'da Çocukların Tehlikeli Balkon Macerası

Şanlıurfa'da Çocukların Tehlikeli Balkon Macerası
Şanlıurfa'da üç çocuğun, 12 katlı bir binanın 8. katında güvenlik önlemi olmadan balkon filesi için dübel taktığı anlar, çevredekilerin endişesine yol açtı. Çocukların metrelerce yükseklikteki tehlikeli hareketleri, kazasız bir şekilde sona erdi.

Şanlıurfa'da çocuk yaştaki 3 kişinin, 12 katlı bir binanın 8'inci katında hiçbir güvenlik önlemi olmadan balkon filesi için dübel taktığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde yaşandı. 12 katlı bir binanın 8'inci katında kaydedilen görüntülerde, çocukların balkon korkuluklarının dışında birbirlerini tutarak file için dübel taktığı görüldü. Metrelerce yükseklikte rahat tavırlarla çalışan çocukların tehlikeli hareketleri çevredekilerin endişelenmesine yol açtı. Bir süre devam eden çalışma, herhangi bir kaza yaşanmadan son buldu. Yüreklerin ağza geldiği korku dolu anlar kameraya yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
