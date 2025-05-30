Şanlıurfa'da Çocuk Parkta Ayağı Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Şanlıurfa'da Çocuk Parkta Ayağı Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Ahmet Yesevi Parkı'nda oyun oynarken ayağı demir çubuklara sıkışan 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, parkta oyun oynarken ayağı oyun grubunun demir çubuklarına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yesevi Parkı'nda meydana geldi. Parkta oyun oynayan yabancı uyruklu 8 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuk, bir anda ayağını demir korkulukların arasına sıkıştırdı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, titiz bir çalışmayla çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Olay sırasında hafif panik yaşayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinleri, hızlı ve başarılı müdahalelerinden dolayı ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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