İğrenç olay! 4 çocuk cinsel istismardan tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Şubat Çarşamba günü Haliliye ilçesinde yaşandı. Çocuklarının cinsel istismara uğradığını iddia eden bir aile, jandarmaya başvuruda bulundu. Yapılan çalışmada cinsel istismar olayına karıştıkları belirlenen suça sürüklenen 5 çocuk tespit edildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 çocuktan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından valilik bir açıklama yaptı. Valiliğin yazılı açıklamasında, "Haliliye ilçemizde bir çocuk (15) ve ailesinin 19.02.2025 günü jandarmaya cinsel istismar suçlamasıyla yaptığı başvuru üzerine, tespit edilen ve adli makamlara sevk edilen şüpheli 5 suça sürüklenen çocuktan 4'ü tutuklanmış, 1 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğa ve ailesine danışmanlık hizmeti başlatılmıştır. Ayrıca, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmekte olup, konu valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.