Şanlıurfa'da Cinayet Zanlısı Yakalandı
Siverek ilçesinde, iki yıl önce gerçekleşen silahlı saldırıda öldürülen Ömer Işık'ın katil zanlısı M.A. yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinayet zanlısı bir şahıs yakalandı.
İlçeye bağlı Kale Mahallesi'nde, iki yıl önce gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ömer Işık'ın katil zanlısı M.A., Siverek Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü araştırma ve istihbarat çalışmaları sonucunda saklandığı adreste tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan M.A., "kasten adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA