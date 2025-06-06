Şanlıurfa'da Cinayet Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da Cinayet Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından yapılan operasyonda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da operasyonla yakalanan 3 cinayet şüphelisi tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Haziran 2025 tarihinde Siverek ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 34 yaşındaki Şeyhmus Herdem ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Herdem, hayatını kaybetti.

Yaşanan cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin saklandığı adresler tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından 6 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda, N.M., M.S., A.A., N.K., M.D. ve C.B. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.M., M.S. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
40 uçağını kaybeden Putin'den misilleme! Başkenti İHA'larla vurdu

Putin'den misilleme! Ülkenin başkentini İHA'larla kana buladı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi

Bayramda can verdi! Motosikletli kurye ile ilgili detay kahretti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.