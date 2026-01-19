Haberler

Şanlıurfa'da buzlanma kazalara yol açtı: 7 yaralı

Şanlıurfa'da buzlanma kazalara yol açtı: 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, yollarda buzlanmaya neden oldu. Buzlanma sonucu meydana gelen 4 trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle yaşanan 4 ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle 4 ayrı trafik kazası yaşandı. Kazalarda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazalar nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ve jandarma ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler

Maç biter bitmez söyledikleriyle taraftarı coşturdu
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz

Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa şampiyon olamaz