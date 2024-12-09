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Şanlıurfa'da Bozuk 4 Ton Sakatat Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Bozuk 4 Ton Sakatat Ele Geçirildi
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Karaköprü'de yapılan denetimde bozuk 4 ton sakatat zabıta ekiplerince imha edildi, sakatat sahibine para cezası kesildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ele geçirilen bozuk 4 ton sakatat, zabıta ekiplerince imha edildi.

Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Karaköprü Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir kamyonette arama yaptı. Aramada bozuk olduğu tespit edilen yaklaşık 4 ton sakatat ele geçirildi. El konulan sakatatlar imha edildi.

Sakatat sahibine para cezası kesilerek adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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