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Şanlıurfa'da Boğulma Vakaları Artıyor: Vali Uyardı

Şanlıurfa'da Boğulma Vakaları Artıyor: Vali Uyardı
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bu yıl sulama kanalları ve göletlerde 10 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirterek, ailelere çocuklarını su kaynaklarından uzak tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan boğulma vakaları açıklaması

"Bu yıl 10 vatandaşımızı kaybettik"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sulama kanalı, baraj ve göletlerde, bu yıl 10 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirterek, ailelerin çocuklarına sahip çıkmasını istedi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında, valilik toplantı salonunda gerçekleşen il güvenlik toplantısının ardından Nisan ayı asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Vali Hasan Şıldak, toplantıda yaptığı açıklamada, "Maalesef ilimizde çok sayıda sulama kanalının bulunması, aynı zamanda baraj göllerinin mevcut olması nedeniyle her yıl çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Geçen yıl 44 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum, çocuk yaşta vatandaşlarımızı kaybediyoruz. Daha ziyade çocukların bu kanallara düştüğünü, kaza sonucu buralarda maalesef boğulduklarını, hayatlarını kaybettiklerini görmekteyiz. Dün yine Haliliye ilçemizde maalesef iki çocuğumuz, aileleri ile birlikte piknik için bulundukları yerdeki su kanalı civarında oynarken kanala düşerek hayatını kaybettiler, hastanedeki müdahalelere rağmen yavrularımızı kurtaramadık. Geçen yıl 44 olan rakam, bu yıl itibariyle şu an geldiğimiz noktada 10 sayısına ulaştık. Yani 10 vatandaşımızı kaybettik. Bunun yanı sıra 6 kişi de kurtarıldı. Şimdi biz bu konuda çağrımızı tekrarlamak istiyoruz. Sevgili Şanlıurfalılar, çocuklarımızı sulama kanallarına, göletlere, barajlara kesinlikle yaklaşmasına müsaade etmeyelim. Bilindiği üzere geçen yıl aldığımız kararla birlikte buralarda bulunmak, yüzmek serinlemek, amacıyla girmek ve yaklaşmak kesinlikle yasak tehlike olduğu için bu yasaklama kararını aldık. Tüm ailelerden istirhamımız çocuklarını bu tür alanlardan uzak tutmalarıdır" dedi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Balıkıgöl'de Hz İbrahim'e hakaret eden kimliği belirsiz kişinin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını söyledi. Kendisini rehber olarak tanıtan kişi, Hz. İbrahim'e hakaret içeren ifadelerle, "İbo Nemrut'un avradına asıldığı için Nemrut onu suyun içine attırıyor. Nemrut namus davasına ilerliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - 3.Sayfa
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