6'ya karşı 1! Tekme, tokat ve sopayla öldüresiye dövdüler

Şanlıurfa'da bir kişinin, bir grup tarafından ölümüne darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana gelen olayda bir site bahçesinde önü kesilen kişi, iddiaya göre akrabaları olduğu 6 kişilik grup tarafından tekme, tokat ve sopayla dakikalarca darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

SİTE SAKİNLERİ MÜDAHALE ETTİ

Site sakinlerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaştırıldı. Ağır yaralanan kişi, ihbar üzerine ola yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.