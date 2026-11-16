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Şanlıurfa'da bir araçta 8 kilo 700 gram skunk bulundu, 1 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'da bir araçta 8 kilo 700 gram skunk bulundu, 1 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da bir araçta 8 kilo 700 gram skunk bulundu, 1 şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 14 parça halinde 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucuyla 35 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği bildirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araç durdurularak arama yapıldı. Durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, 14 parça halinde toplam 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile nakletmek" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarıyla 35 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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