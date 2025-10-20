Haberler

Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 16 yaşındaki Hakkı Eren Kubat, 14 yaşındaki Yusuf K. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklama gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Hakkı Eren Kubat hayatını kaybetti. Olayın faili olduğu belirlenerek gözaltına alınan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Haliliye'ye bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı Eren Kubat (16) ile Yusuf K. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Yusuf K., yanındaki bıçakla Kubat'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kubat kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Yusuf K., Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
