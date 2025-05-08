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Şanlıurfa'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 yaşındaki çocuk birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi'nde iddiaya göre, Zengin ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Hevin Zengin, birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki bebek kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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