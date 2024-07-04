Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Bahçede 481 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma tarafından bir şahsın bahçesinde 481 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma tarafından bir şahsın bahçesinde 481 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekipleri, Halfeti ilçesinde M.K. isimli şahsın adresine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreste yapılan aramada bahçede ekili vaziyette 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Jandarma Halfeti Kenevir Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title