Şanlıurfa'da avukat ve mali müşavir kardeşlere silahlı saldırı

Şanlıurfa'da aynı büroda çalışan avukat Rıfat Tokdemir ile mali müşavir Ubeydullah Tokdemir kardeşler, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da aynı büroda avukatlık ve mali müşavirlik yapan iki kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan kardeşler tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir binanın ilk katında yaşandı. Aynı büroyu ortaklaşa kullanan avukat Rıfat Tokdemir ile mali müşavir Ubeydullah Tokdemir kardeşler, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kardeşler yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise olay yerinden kaçtı. Bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
