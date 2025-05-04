Şanlıurfa'da Atık Yangını Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa'da Atık Yangını Kontrol Altına Alındı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan atık yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, atık maddelerin bulunduğu bir alanda meydana geldi ve çevredeki evler ve iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'da çıkan atık yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'nde yaşandı. Atık maddelerin toplandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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