Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı sonucunda çıkan ve 2 kişinin öldüğü dava, istinaftan dönmesi sonucunda tekrar görülmeye başlandı.

Güvenlik sebebiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu yargılanan sanıklar A.B., C.B. ve N.B. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Önceki davada mahkeme heyeti A.B. ve N.B.'ye "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, sanık C.B.'ye ise aynı suçtan 25 yıl hapis cezası vermişti.

Heyet ayrıca "basit yaralama", "hakaret", "ruhsatsız ateşli silah ile mermilerini satın alma taşıma veya bulundurma", "suç delillerini yok etme, gizleme" suçlarından yargılanan A.B., N.B. ve C.B.'ye toplam 138 yıl hapis cezası vermişti.

İstinaftan keşif yapılmadığı gerekçesiyle dönen davada sanıklar ifadelerini tekrarladıklarını ve beraatlerini istediklerini söylediler.

Mahkeme heyeti keşif yapılması ve eksik hususların giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Olay, 13 Ocak 2019'da Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kanatlı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Kubat ve Bugenç aileleri arasında çıkan kavga kısa sürede büyürken, kavgayı gören diğer mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada jandarma ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada, Bugenç ailesinden 8, Kubat ailesinde de 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan Muzaffer Kubat ve Mehmet Kubat kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde tarafları ayırırken astsubay R.A.'nın da elinden yaralandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. - KAYSERİ