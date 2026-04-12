Valizden uyuşturucu madde çıktı

Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta yapılan aramada valizin içerisinde 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracı durdurarak içerisinde arama yaptı. Arama sırasında bir valizi açan ekipler, 12 parça halinde poşetlenmiş 8 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir kişi emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

