Şanlıurfa'da Apartmanda Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi ancak yaralanan olmadı.
Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir binanın ikinci katında çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde yaşandı. Bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanı dumanlar sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, apartmanda mahsur kalan 4 kişiyi dışarı çıkarttıktan sonra alevlere müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken yangının çıktığı evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.