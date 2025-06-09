Şanlıurfa'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal İncirli Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan M.A. ve H.A., Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.A.'nın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. H.A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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