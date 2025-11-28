Haberler

Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, bir tartışmanın ardından meydana geldi ve yerel polis ekipleri soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yakubiye Mahallesi'nde oturan Emine Ç. ile eşi İbrahim Halil Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Darbedildiği öne sürülen Emine Ç., babaevine sığındı. Bunun üzerine akraba olan iki aile arasında telefonla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine akraba iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada mermilerin isabet ettiği 4 kişi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve özel harekat timleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mahmut Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Reşit Ç. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisi ise sürüyor. Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

