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Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda İşçi Bıçaklı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan bir işçi, akraba iki aile arasındaki husumet nedeniyle bıçaklı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan işçi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Urfa Kapısı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz yıl iki çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı. Aile fertlerinden S.K. (17) husumetlisi Abdullah Kabakulak'ın (42) çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Burada husumetlisi Abdullah Kabakulak'ı bıçaklayan S.K. daha sonra kaçarak uzaklaştı. Kabakulak, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Birecik Olay Şiddet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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