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Şanlıurfa'da Aile Faciası: Bıçakla Babasını Öldüren Kişi Gözaltında

Şanlıurfa'da Aile Faciası: Bıçakla Babasını Öldüren Kişi Gözaltında
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, babasını bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ŞANLIURFA) Şanlıurfa'da aile faciası: Bıçakladığı babası öldü, annesi ağır yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir şahsın bıçakladığı babasını hayatını kaybetti annesi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Halfeti ilçesine bağlı kırsal Kayalar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Almanya'dan bir süre önce döndüğü öğrenilen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 43 yaşındaki Nurettin D., babası Cuma ve annesi Reyhan D.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, babanın hayatını kaybettiği belirlendi, anne ise Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurettin D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - 3.Sayfa
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