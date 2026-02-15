Siverek'te 19 koyun çalındı: Hırsızlık anı kamerada

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ahırdan 19 koyunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Tura, koyunlarına yem vermek için ahıra gittiğinde hayvanlarının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Tura, 4 kişinin koyunları ahırdan çıkararak çaldığını tespit etti. Durumu polis ekiplerine bildiren Tura, çalınan 19 koyunun bulunmasını istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA