Şanlıurfa'da Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa'da Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu birçok ağaç kül oldu ve inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı. Çıkan yangın korku dolu anlara neden olurken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Onlarca ağacın külle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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