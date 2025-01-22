Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şanlıurfa'da Açık Bırakılan Trafo Kapakları Çocukları Tehdit Ediyor

Şanlıurfa'da Açık Bırakılan Trafo Kapakları Çocukları Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde DEDAŞ'a ait trafonun kapaklarının açık bırakılması, oyun oynayan çocukların hayatını tehdit ediyor. Mahalle sakinleri, olay nedeniyle yetkililere tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da DEDAŞ'a ait trafo kapaklarının açık bırakılması ölüm tehlikesi saçarken vatandaşların da tepkisine neden oldu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpkent Mahallesi'nde, trafoda yaşanan patlama sonrası ekipler bölgeye giderek arızayı onardı. İddiaya göre, ekipler çalışmanın ardından bölgeden ayrıldıktan sonra trafo kapaklarını açık bıraktı. Çocukların çevresinde oyun oynadığı trafonun ölüm tehlikesi saçtığını belirten mahalle sakinleri, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) yetkililerine tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Şükrü Maç, "Hemen trafonun yanında park var ve çocuklar oyun oynuyor. Bir tane çocuğa elektrik çarpsa kime ne anlatacağız. DEDAŞ ekipleri gelip böyle bırakıp gitmiş. İçinde ve çevresinde kablolar görülüyor, büyük bir tehlike arz ediyor" dedi.

"Alışmışız bir kere"

Mahalle sakinlerinden Mahmut Bulut, "Burası açık, ilerde de açık olan trafolar var. Artık bu duruma alışmışız. Birkaç yerde daha var. Böyle açık bırakılması büyük tehlike oluşturuyor. Çocuklarımız buralarda oyun oynuyor" ifadelerini kullandı.

Trafo çevresinde oyun oynayan çocukların zaman zaman kapakları açarak ölüm riski yaşadığı bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme
img

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
img

Maaşı dudak uçuklatıyor! Yeni takımı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.