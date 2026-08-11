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Viranşehir'de 7 Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Viranşehir'de 7 Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan 7 kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.S., jandarma ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda V.S., Viranşehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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