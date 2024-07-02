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Şanlıurfa'da 7 Kilo Skunk Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 7 kilo 50 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda, araçta bulunan 3 şüpheli hakkında TCK 188 - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan mevcutlu olarak tahkikat başlatıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 7 kilo 50 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, değişik bölümlere saklanmış 5 parça halindeki 7 kilo 50 gram uyuşturucu yakalandı.

Operasyonda, araçta bulunan 3 şüpheli hakkında TCK 188 - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan mevcutlu olarak tahkikat başlatıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Siverek Tck Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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