Şanlıurfa'da 7 Kilo Skunk Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 7 kilo 50 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, değişik bölümlere saklanmış 5 parça halindeki 7 kilo 50 gram uyuşturucu yakalandı.

Operasyonda, araçta bulunan 3 şüpheli hakkında TCK 188 - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan mevcutlu olarak tahkikat başlatıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ŞANLIURFA