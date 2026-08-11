Haberler

Şanlıurfa'da Kesinleşmiş Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da Kesinleşmiş Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan aranan Ş.Ç., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karaköprü ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı. Ş.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şanlıurfa'da hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç., Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ş.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı

Daha iyi görmek için ameliyat oldu, gözünü aldılar
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

Tarihi kazı alanını yakan şüpheli hakkında karar verildi
UltrAslan lideri ve oğlunun hesaplarında 51 milyon TL’lik işlem hacmi

UltrAslan lideri ve oğlunun hesaplarında milyonluk trafik
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor

Çifte zam göründü! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu

Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu