Şanlıurfa'da Kesinleşmiş Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı
Şanlıurfa'da hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan aranan Ş.Ç., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karaköprü ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı. Ş.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Şanlıurfa'da hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç., Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ş.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı