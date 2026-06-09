Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 28 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Eyyübiye ilçesinde yapılan çalışmada hırsızlık suçundan kesinleşmiş 28 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı