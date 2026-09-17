Şanlıurfa’da 27 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Şanlıurfa’da 27 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa’da hırsızlık suçundan 27 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan 27 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 27 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. isimli şahıs, Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı