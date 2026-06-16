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Toplam 7 ayrı dosyadan 26 hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Şanlıurfa'da, 7 ayrı dosyadan toplam 26 yıl 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, emniyet ekipleri tarafından Haliliye ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Şanlıurfa'da 7 ayrı dosyadan toplam 26 yıl 52 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmada, Haliliye ilçesinde 7 ayrı dosyadan "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan hakkında 26 uıl 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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