Şanlıurfa'da 17 Yaşındaki Genç Kayıp, Aile Yardım Bekliyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 7 gündür kayıp 17 yaşındaki gencin ailesi çocuklarının bulunması için yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye'ye bağlı Selçuklu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 16 yaşındaki Zahit Kartal, 21 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, gençten haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler gencin evden ayrıldığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Yapılan çalışmalarda Kartal'a ait henüz bir ize ulaşılamadı.

Baba Mehmet Ali Kartal, oğlundan 7 gündür haber alamadıklarını belirterek, "Yetkililerden ve vatandaşlardan çocuğumun bulunması için yardım bekliyoruz. Perişan bir haldeyiz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Oğlum 7 gündür kayıp, tüm aile ve akrabalar arıyoruz. Lütfen bize yardım edin" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA