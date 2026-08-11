Uyuşturucu suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan hükümlü Viranşehir'de yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. JASAT ve İlçe Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda M.D., Viranşehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. M.D., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı