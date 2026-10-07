Şanlıurfa'da 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Şanlıurfa'da 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da uyuşturucu madde satmak suçundan kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da uyuşturucu madde satmak suçundan kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satmak suçundan kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İHT isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı