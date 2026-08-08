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14 Yıldır Aranan Hükümlü Viranşehir'de Yakalandı

14 Yıldır Aranan Hükümlü Viranşehir'de Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 'çocuğu veya kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan O.E.U., jandarma ekiplerince yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakkında "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, hakkında 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E.U.'nun 14 yıldır arandığı belirlendi. O.E.U., Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen çalışma sonucu yakalandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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