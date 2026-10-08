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Şanlıurfa Birecik'te park halindeki lüks otomobile ateş açılıp kundaklandı

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Şanlıurfa Birecik'te park halindeki lüks otomobile ateş açılıp kundaklandı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde park halindeki otomobile önce ateş açıldı, ardından kundaklandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü; araçta maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde park halindeki otomobile önce ateş açıldı, sonra da kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, park halindeki Mehmet A.'ya ait 63 ALY 289 plakalı Audi marka lüks otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ilk önce ateş açıldı. Araç, daha sonrasında ise kundaklandı. Otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında otomobilde maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma ve yapan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRauf:

gecmiş olsun

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