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Sandıklı Menteş'te besihane yangınında 4 büyükbaşın telef olduğu belirlendi

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Sandıklı Menteş'te besihane yangınında 4 büyükbaşın telef olduğu belirlendi
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde gece geç saatlerde bir besihanede yangın çıktı. Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu; jandarma tarafından çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde bir besihanede çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, gece geç saatlerde Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.'ye ait besihanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Besihaneden yükselen dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde, yangın sırasında besihanede bulunan 4 ineğin telef olduğu belirlendi.

Besihanede maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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