Sancaktepe'de Otobüs Devrildi: 4 Ölü, 20 Yaralı

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Seyir halindeki otobüsün kontrolden çıktığı, bariyerlere çarparak devrildiği görülüyor.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy mevkii Tekirdağ istikametinde sabah saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki Mercedes marka 60 TY 228 plakalı Tokat Yıldızı firma isimli yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Otobüste bulunan 35 yolcudan 4'ü hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halinde bulunan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı ve devrildiği görülüyor. - İSTANBUL