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Sancaktepe'de mezarlara saldırı! Vatandaşlar telefona sarıldı, yetkililerin cevabı daha vahim

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Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı'nda kimliği belirsiz kişiler, mezar taşlarını paramparça etti. Konuyla ilgili İBB Mezarlıklar Müdürlüğü ile irtibata geçen vatandaşlara "Akşamları 18:00 saatlerinden sonra güvenlik burada olmuyor" cevabı verildi.

İstanbul Sancaktepe'de dün gece yarısı mezarlara yapılan saldırı vatandaşları isyan ettirdi. Konuyla ilgili İBB Mezarlıklar Müdürlüğü ile iletişime geçen vatandaşlara "Gece burada güvenlik olmuyor" cevabı verildi.

Yenidoğan Mezarlığı'nda meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişiler gece yarısı mezar taşlarını kırdı. Durumu öğrenerek mezarlığa koşan vatandaşlar, gördükleri manzara üzerine yetkililerle iletişime geçti. İBB Mezarlıklar Müdürlüğü yetkililerine "Güvenlikler ne iş yapıyor?" sorusunu yönelten vatandaşlara "Akşamları 18:00 saatlerinden sonra güvenlik burada olmuyor" cevabı verildi.

"ÖLÜLERİMİZE SAHİP ÇIKILMIYOR"

Yetkililerden aldıkları cevapla daha da öfkelenen vatandaşlar, "Olayı haber aldıktan sonra koşarak mezarlığa geldik. Ne olup bittiğini sorduk ama maalesef bir muhatap bulamadık. Daha sonra İBB Çekmeköy Mezarlıklar Müdürlüğü'nü aradık. Oradakiler de bize 'Mezarlığımızda akşam saat 18:00'den sonra güvenlik bulunmuyor' cevabı verildi. Böyle bir şey olabilir mi? Ölülerimize sahip çıkılmıyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

"EN KISA SÜREDE BULUNSUNLAR"

Olayla ilgili yetkililere seslenen vatandaşlar "Mezarlarımıza saldıranlar kimse en kısa sürede bulunsun ve hesabı sorulsun" sözleriyle çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Mezarlıklar Müdürlüğü Sancaktepe Yenidoğan Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

bir şey olmaz taşlar yeniden yerine dikilir önemli olan orada yatan rahmetlinin kul millet yetim hakkı yemeyip devletin milletin malını eşe dosta yandaşa peşkeş çekmeyip iyi bir amelle cennetle ödüllendirilmesi yoksa kim olursa olsun mevki makamına bakılmaksızın öte yanda zebanilerle köşe kapmacı oynarlar Allah sizleri helal lokma yemiş haramilere itibar etmeyip onlardan uzak duran kullarından eylesin ....yoksa işiniz zor

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