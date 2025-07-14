Sancaktepe'de Kontrolden Çıkan Otomobil Marketin Önündeki Dolaplara Çarptı

Sancaktepe'de Kontrolden Çıkan Otomobil Marketin Önündeki Dolaplara Çarptı
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Sancaktepe'de bir bakkalın önünde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil içecek dolaplarına çarptı. Olayda yaralanan olmadı, ancak dolaplar devrildi ve maddi hasar oluştu.

Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil, bir bakkalın önündeki içecek dolaplarına çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe Veysel Karani Caddesi üzerindeki bir bakkalın önünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak marketin önündeki içecek dolaplarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolaplar devrilirken, çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmayan kazada araçta ve dolaplarda maddi hasar oluştu. Kaza anı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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