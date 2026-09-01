Sancaktepe'de İş Yerine Silahlı Saldırı

Sancaktepe'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Sancaktepe Uysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, cadde üzerindeki bir iş yerine silahla ateş açtı. Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı